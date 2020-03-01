В Луганске водители штурмуют МРЭО из-за грозящих штрафов. ФОТО
В Луганске в МРЭО продолжают собираться большие очереди.
Об этом сообщают луганчане в соцсетях, очевидцы размещают фото.
Срок регистрации транспорта с украинскими номерами заканчивается 31 марта. До этого крайний срок регистрации переносился 3 раза.
Ранее сообщалось, что физические лица, которые эксплуатируют транспортные средства с украинской регистрацией должны были пройти государственную регистрацию в УГИБДД МВД ЛНР до 31 декабря 2019 года.
Согласно принятому Правительством постановлению, срок прохождения регистрации продлен до 31 марта 2020 года.
В случае несвоевременной регистрации транспортного средства предусмотрена административная ответственность.
За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 российских рублей.
В случае повторного совершения данного правонарушения размер штрафа увеличивается от 3000 до 5000 российских рублей либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.
В случае обращения граждан в подразделения МРЭО по вопросам регистрации данных транспортных средств после 31 марта 2020 года физические лица будут привлечены к ответственности и размер штрафа в данном случае составит от 500 до 2000 российских рублей.
Удобный город - Сегодня, 14:33 23
Об этом сообщают луганчане в соцсетях, очевидцы размещают фото.
Срок регистрации транспорта с украинскими номерами заканчивается 31 марта. До этого крайний срок регистрации переносился 3 раза.
Ранее сообщалось, что физические лица, которые эксплуатируют транспортные средства с украинской регистрацией должны были пройти государственную регистрацию в УГИБДД МВД ЛНР до 31 декабря 2019 года.
Согласно принятому Правительством постановлению, срок прохождения регистрации продлен до 31 марта 2020 года.
В случае несвоевременной регистрации транспортного средства предусмотрена административная ответственность.
За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 российских рублей.
В случае повторного совершения данного правонарушения размер штрафа увеличивается от 3000 до 5000 российских рублей либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.
В случае обращения граждан в подразделения МРЭО по вопросам регистрации данных транспортных средств после 31 марта 2020 года физические лица будут привлечены к ответственности и размер штрафа в данном случае составит от 500 до 2000 российских рублей.
Удобный город - Сегодня, 14:33 23
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