В луганском Парке им.1 мая состоялась традиционная выставка птиц. ФОТО
Заводчики певчих и декоративных птиц из разных городов приняли участие в выставке-ярмарке «На крыльях весны...», традиционно прошедшей в луганском городском парке имени 1 Мая.
Об этом пишет ЛИЦ.
На выставке-ярмарке были представлены высоколетные, бойные, спортивные, декоративные и мясные голуби, декоративные и высокопородные виды домашней птицы — гуси, утки, куры, множество певчих птиц, таких как щеглы, чижи, зеленушки, декоративные породы пернатых, в частности, попугаи, амадины, канарейки, а также различные породы домашних и диких кроликов.
Заводчики, в том числе из прифронтовых районов, активно обменивались животными, консультировались друг у друга. Посмотреть на разнообразие домашних животных и птиц пришли сотни луганчан с детьми.
«Сегодня на выставку приехали из Стаханова, Красного Луча, Свердловска, словом, все наши, как всегда, плюс Донецк и Горловка, — сообщил председатель Луганского клуба голубеводов, любителей певчих и декоративных птиц Сергей Фетисов. — Среди заводчиков появляются новые старые лица. Это люди, которые не приезжали раньше из-за войны, а сейчас они снова начали приезжать, посмотрите, каких красавцев привезли, например, римских голубей, которые являются древнейшей породой голубей в мире».
«Голуби у нас разных пород. Мне очень нравится, что на этой выставке представлено около 30 различных пород голубей. Я бывал и на других выставках, но на них представлены обычно всего три-четыре породы голубей — это очень мало. А моя мечта, чтобы на Луганщине было как можно больше пород голубей», — рассказал он.
Руководитель клуба отметил, что «для голубеводов сейчас начался самый интересный период — период размножения птиц».
«Сейчас у голубей начинается гнездовой период. 18 дней голуби будут сидеть на яйцах — это до конца марта, а в апреле появятся птенцы», — сообщил он, отметив, что это хлопотное время для заводчиков.
Благодаря теплой погоде луганчанин Иван Бондарь представил на выставке несколько пород канареек. Он рассказал, что у кенороводов также начинаются хлопоты: начиная с марта, в течение полугода канарейки дают три выводка подряд.
Бондарь отметил, что луганчане любят этот вид маленькой птицы, и, в первую очередь, за ее прекрасное пение.
«Существует 120 видов канареек. Поют они только днем, ночью спят. Есть декоративные канарейки, которые отличаются от певчих красотой оперения, но поют они хуже. Например, у русской канарейки овсяночного напева обязательно присутствует пение дикой птицы овсянки, и поет она мелодичнее, а декоративные канарейки поют грубее, хуже», — рассказал он.
«На данный момент у меня 100 канареек. Сейчас у них уже началось размножение, думаю, что скоро их будет около 400. Кроме меня, здесь никто не держит такого большого количества канареек», — заметил кеноровод.
За годы общения с маленькой юркой птичкой он обратил внимание на то, что у каждой канарейки есть свой характер: есть флегматичные, а бывают и агрессивные. Они легко приручаются, узнают хозяина и сопровождают его по дому, сидя на плече или голове.
«В пение канарейки входит целый оркестр: она поет песню овсянки, синицы, кулика и многих других птиц. Это пение снимает усталость, успокаивает, делает добрее», — добавил птицевод.
Третьеклассник Артем рассказал, что, когда шел на выставку с родителям, не предполагал, что будет возвращаться домой с новым другом — волнистым попугайчиком.
«Мы приехали просто посмотреть выставку, но когда я увидел этого попугайчика, то мне очень захотелось его купить. Это девочка, она мне показалась особенной. У моего старшего брата есть собака, я тоже хочу иметь своего питомца. Я буду ухаживать за ней, учить ее разговаривать. Думаю, что позже мы купим ей пару, чтобы ей было веселее», — рассказал школьник, демонстрируя просторную клетку с питомцем.
Напомним, клуб голубеводов работает по четвергам с 16.00 в Луганском дворце культуры (бывший ДК железнодорожников). Выставки проходят каждую первую субботу каждого месяца в столичном парке имени 1 Мая, в Свердловске — в каждое последнее воскресенье, в Лутугино — в каждую третью субботу. Также систематически проводят выставки голубеводы Красного Луча.
Культура - Сегодня, 14:06 70
Об этом пишет ЛИЦ.
На выставке-ярмарке были представлены высоколетные, бойные, спортивные, декоративные и мясные голуби, декоративные и высокопородные виды домашней птицы — гуси, утки, куры, множество певчих птиц, таких как щеглы, чижи, зеленушки, декоративные породы пернатых, в частности, попугаи, амадины, канарейки, а также различные породы домашних и диких кроликов.
Заводчики, в том числе из прифронтовых районов, активно обменивались животными, консультировались друг у друга. Посмотреть на разнообразие домашних животных и птиц пришли сотни луганчан с детьми.
«Сегодня на выставку приехали из Стаханова, Красного Луча, Свердловска, словом, все наши, как всегда, плюс Донецк и Горловка, — сообщил председатель Луганского клуба голубеводов, любителей певчих и декоративных птиц Сергей Фетисов. — Среди заводчиков появляются новые старые лица. Это люди, которые не приезжали раньше из-за войны, а сейчас они снова начали приезжать, посмотрите, каких красавцев привезли, например, римских голубей, которые являются древнейшей породой голубей в мире».
«Голуби у нас разных пород. Мне очень нравится, что на этой выставке представлено около 30 различных пород голубей. Я бывал и на других выставках, но на них представлены обычно всего три-четыре породы голубей — это очень мало. А моя мечта, чтобы на Луганщине было как можно больше пород голубей», — рассказал он.
Руководитель клуба отметил, что «для голубеводов сейчас начался самый интересный период — период размножения птиц».
«Сейчас у голубей начинается гнездовой период. 18 дней голуби будут сидеть на яйцах — это до конца марта, а в апреле появятся птенцы», — сообщил он, отметив, что это хлопотное время для заводчиков.
Благодаря теплой погоде луганчанин Иван Бондарь представил на выставке несколько пород канареек. Он рассказал, что у кенороводов также начинаются хлопоты: начиная с марта, в течение полугода канарейки дают три выводка подряд.
Бондарь отметил, что луганчане любят этот вид маленькой птицы, и, в первую очередь, за ее прекрасное пение.
«Существует 120 видов канареек. Поют они только днем, ночью спят. Есть декоративные канарейки, которые отличаются от певчих красотой оперения, но поют они хуже. Например, у русской канарейки овсяночного напева обязательно присутствует пение дикой птицы овсянки, и поет она мелодичнее, а декоративные канарейки поют грубее, хуже», — рассказал он.
«На данный момент у меня 100 канареек. Сейчас у них уже началось размножение, думаю, что скоро их будет около 400. Кроме меня, здесь никто не держит такого большого количества канареек», — заметил кеноровод.
За годы общения с маленькой юркой птичкой он обратил внимание на то, что у каждой канарейки есть свой характер: есть флегматичные, а бывают и агрессивные. Они легко приручаются, узнают хозяина и сопровождают его по дому, сидя на плече или голове.
«В пение канарейки входит целый оркестр: она поет песню овсянки, синицы, кулика и многих других птиц. Это пение снимает усталость, успокаивает, делает добрее», — добавил птицевод.
Третьеклассник Артем рассказал, что, когда шел на выставку с родителям, не предполагал, что будет возвращаться домой с новым другом — волнистым попугайчиком.
«Мы приехали просто посмотреть выставку, но когда я увидел этого попугайчика, то мне очень захотелось его купить. Это девочка, она мне показалась особенной. У моего старшего брата есть собака, я тоже хочу иметь своего питомца. Я буду ухаживать за ней, учить ее разговаривать. Думаю, что позже мы купим ей пару, чтобы ей было веселее», — рассказал школьник, демонстрируя просторную клетку с питомцем.
Напомним, клуб голубеводов работает по четвергам с 16.00 в Луганском дворце культуры (бывший ДК железнодорожников). Выставки проходят каждую первую субботу каждого месяца в столичном парке имени 1 Мая, в Свердловске — в каждое последнее воскресенье, в Лутугино — в каждую третью субботу. Также систематически проводят выставки голубеводы Красного Луча.
Культура - Сегодня, 14:06 70
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