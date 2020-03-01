В СМИ рассказали о восстановлении жд-сообщения с Луганском



Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Радио Свобода.

«Мы имеем понимание по разведению на трех предложенных украинской стороной участках. Это прежде всего — железнодорожный мост в районе населенного пункта Станица Луганская, Новоселовка — второй и третий участок — в районе КПВВ «Гнутово» ... Это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения, и в том числе перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов», - отмечает заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь.

Не исключает возобновления железнодорожного сообщения с Донецком и бывший глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

Пока не решен вопрос безопасности, никакого железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями не будет, говорят в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Сейчас прогнозировать что-то хотя бы на один день вперед довольно трудно со стороной, которая постоянно обманывает. Поэтому вести какие-то переговоры, жесткие рамочные договоренности, мне кажется, это как себя обманывать. Кроме того, надо понимать, какие мы получили убытки в результате агрессии и в результате того, что сделали с украинской инфраструктурой на временно оккупированной территории. По приблизительным подсчетам, там остались 30 тысяч грузовых вагонов, более 500 пассажирских поездов. И общая сумма ущерба — свыше 9 миллиардов гривен», - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

На неподконтрольной Киеву части Донбасса открывать путь в сторону Киева тоже не спешат. Уголь и металл уже давно, хоть и нелегально, железной дорогой вывозят в Россию. В ДНР угрожают даже открыть пассажирское сообщение с Москвой.

«Когда именно пойдут поезда в Россию из республики в министерстве транспорта ДНР сказать точно пока не могут, как и назвать стоимость билетов», - говорится на телеканале ДНР.

«Пассажирское, грузовое железнодорожное сообщение является очень важным элементом реинтеграции. Но это может быть только одним из элементов целостной программы по реинтеграции этих территорий, потому что иначе это будет вызывать множество вопросов и такое же количество спекуляций», - убежден Алексей Кущ.

Запускать прямые поезда прямо сейчас не готовы ни в Донецке, ни в Киеве. Но в Министерстве инфраструктуры рассказали, что у них есть планы восстановить железнодорожные пути на подконтрольной Украине части Донбасса. В частности, ветвь «Северодонецк — Станица Луганская». Сейчас она обрывается на железнодорожном мосту, который в будущем может стать еще одной точкой разведения войск. Новости Региона - Сегодня, 12:33 578 В конце июля 2014 пассажирское сообщение «большой Украины» с Луганском и Донецком полностью прекратилось. О возможности восстановления поездов в зоне конфликта недавно заговорили военные.Об этом сообщает ВВ со ссылкой на Радио Свобода.«Мы имеем понимание по разведению на трех предложенных украинской стороной участках. Это прежде всего — железнодорожный мост в районе населенного пункта Станица Луганская, Новоселовка — второй и третий участок — в районе КПВВ «Гнутово» ... Это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения, и в том числе перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов», - отмечает заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь.Не исключает возобновления железнодорожного сообщения с Донецком и бывший глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко.Пока не решен вопрос безопасности, никакого железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями не будет, говорят в Министерстве инфраструктуры Украины.«Сейчас прогнозировать что-то хотя бы на один день вперед довольно трудно со стороной, которая постоянно обманывает. Поэтому вести какие-то переговоры, жесткие рамочные договоренности, мне кажется, это как себя обманывать. Кроме того, надо понимать, какие мы получили убытки в результате агрессии и в результате того, что сделали с украинской инфраструктурой на временно оккупированной территории. По приблизительным подсчетам, там остались 30 тысяч грузовых вагонов, более 500 пассажирских поездов. И общая сумма ущерба — свыше 9 миллиардов гривен», - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.На неподконтрольной Киеву части Донбасса открывать путь в сторону Киева тоже не спешат. Уголь и металл уже давно, хоть и нелегально, железной дорогой вывозят в Россию. В ДНР угрожают даже открыть пассажирское сообщение с Москвой.«Когда именно пойдут поезда в Россию из республики в министерстве транспорта ДНР сказать точно пока не могут, как и назвать стоимость билетов», - говорится на телеканале ДНР.«Пассажирское, грузовое железнодорожное сообщение является очень важным элементом реинтеграции. Но это может быть только одним из элементов целостной программы по реинтеграции этих территорий, потому что иначе это будет вызывать множество вопросов и такое же количество спекуляций», - убежден Алексей Кущ.Запускать прямые поезда прямо сейчас не готовы ни в Донецке, ни в Киеве. Но в Министерстве инфраструктуры рассказали, что у них есть планы восстановить железнодорожные пути на подконтрольной Украине части Донбасса. В частности, ветвь «Северодонецк — Станица Луганская». Сейчас она обрывается на железнодорожном мосту, который в будущем может стать еще одной точкой разведения войск. Новости Региона - Сегодня, 12:33 578

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