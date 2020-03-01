Минувшее воскресенье стало самым теплым 8 марта в Луганске за всю историю метеонаблюдений

Минувшее воскресенье стало самым теплым 8 марта в Луганске за 179 лет метеонаблюдений. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"8 марта 2020 года зафиксировано рекордное превышение: максимальная температура воздуха этого дня за весь период наблюдений была отмечена в 1997 году и составляла плюс 13,2 градуса; 8 марта 2020 максимальная температура дня составила 20,5 градуса выше нуля", - сообщили метеорологи.

Таким образом, максимальная температура воздуха 8 марта превысила предыдущий рекорд на 7,3 градуса.

Напомним, это второй температурный рекорд в марте этого года: ранее температурный рекорд синоптики зафиксировали 5 марта.

09 марта — Луганск