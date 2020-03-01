Прогноз погоды в Луганске на 10 марта
В Луганске завтра, 10 марта ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью +3 +5ºС, днем +14 +19ºС. Ветер юго-восточный — 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +12,5 ºС в 1990 (2008) году
минимальная -22,5 ºС в 1985 году.
Народный календарь: В этот день почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела — тепло ворожит. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки — весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров. Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 102
Температура воздуха: ночью +3 +5ºС, днем +14 +19ºС. Ветер юго-восточный — 5-10 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +12,5 ºС в 1990 (2008) году
минимальная -22,5 ºС в 1985 году.
Народный календарь: В этот день почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела — тепло ворожит. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки — весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров. Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 102
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