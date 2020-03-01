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На американских биржах обвалились акции В«ЯндексаВ» и VEON

root Вчера, 19:0044Новости
На американских биржах обвалились акции В«ЯндексаВ» и VEON

Акции компаний «Яндекс» и VEON (владеет ПАО «Вымпелком»), которые имеют листинг на американских биржах NASDAQ и NYSE, обвалились на торгах в понедельник.
Яндекс потерял на NASDAQ 14,8%, телеком-оператор VEON – 17,5%, МТС на бирже NYSE – на 12,4%, передает «Интерфакс».
В понедельник на фоне ситуации с нефтью и дальнейшим распространением коронавируса обрушились рынки в разных странах, американские торги пришлось даже приостанавливать.

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