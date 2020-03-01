На КПВВ «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров
На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) с 1 марта увеличилось время работы электрокаров.
Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.
«С 1 марта 2020 года, в связи с переходом КПВВ на линии разграничения на весенний график работы, гуманитарная миссия «Пролиска» увеличила время работы электрокаров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в весеннее время электрокары будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00 часов.
В гуманитарной миссии напомнили о категориях населения, сопровождение которых осуществляется на электрокаре:
люди с инвалидностью;
немобильные люди (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные и пожилые люди старше 75-ти лет;
беременные женщины;
малолетние дети до 3-х лет в сопровождении одного взрослого (родственника или опекуна).
«Сопровождение на электрокарах осуществляется бесплатно», — уточняется в сообщении.
Напомним, с 27 февраля на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи для оказания, в случае необходимости, экстренной медицинской помощи лицам, которые пересекают линию разграничения. Новости Региона - Сегодня, 19:39 0
Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.
«С 1 марта 2020 года, в связи с переходом КПВВ на линии разграничения на весенний график работы, гуманитарная миссия «Пролиска» увеличила время работы электрокаров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в весеннее время электрокары будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00 часов.
В гуманитарной миссии напомнили о категориях населения, сопровождение которых осуществляется на электрокаре:
люди с инвалидностью;
немобильные люди (с 1-м сопровождающим лицом), маломобильные и пожилые люди старше 75-ти лет;
беременные женщины;
малолетние дети до 3-х лет в сопровождении одного взрослого (родственника или опекуна).
«Сопровождение на электрокарах осуществляется бесплатно», — уточняется в сообщении.
Напомним, с 27 февраля на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи для оказания, в случае необходимости, экстренной медицинской помощи лицам, которые пересекают линию разграничения. Новости Региона - Сегодня, 19:39 0
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