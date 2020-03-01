Курс валют в Луганске сегодня. Цены взлетели после известия об обвале рубля. ФОТО



Валютчики Центрального рынка Луганска отреагировали на мировой тренд моментально.

На обменниках в районе Центрального рынка валюта были выставлены по следующим ценам: доллар покупка — 68 руб. продажа — 80 руб; евро — покупка 75 руб, продажа — 90 руб; гривна — 26,50/30,00 руб соответственно.



Фото щитов с ценами публикуют луганчане в соцсетях. Вот еще один, который дает понимание общего «тренда».

Экономика - Сегодня, 18:35 313 Сегодня, после сообщений о том, что курс рубля продолжает падать, и курсы валют на Московской валютной бирже составили: евро превысил 85,11 рублей, доллар — 74,26 рубля. Как говорят специалисты, обвал курса рубля стал следствием ситуации на нефтяном рынке.Валютчики Центрального рынка Луганска отреагировали на мировой тренд моментально.На обменниках в районе Центрального рынка валюта были выставлены по следующим ценам: доллар покупка — 68 руб. продажа — 80 руб; евро — покупка 75 руб, продажа — 90 руб; гривна — 26,50/30,00 руб соответственно.Фото щитов с ценами публикуют луганчане в соцсетях. Вот еще один, который дает понимание общего «тренда». Экономика - Сегодня, 18:35 313

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