Вчера в Луганске было самое теплое 8 марта за последние 179 лет



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

«8 марта 2020 года зафиксировано рекордное превышение: максимальная температура воздуха этого дня за весь период наблюдений была отмечена в 1997 году и составляла плюс 13,2 градуса; 8 марта 2020 максимальная температура дня составила 20,5 градуса выше нуля», — сообщили метеорологи.

Таким образом, максимальная температура воздуха 8 марта превысила предыдущий рекорд на 7,3 градуса.

Напомним, это второй температурный рекорд в марте этого года: ранее температурный рекорд синоптики зафиксировали 5 марта.

ФОТО kobraztsova

Погода в Луганске - Сегодня, 17:42 189 Минувшее воскресенье стало самым теплым 8 марта в Луганске за 179 лет метеонаблюдений.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«8 марта 2020 года зафиксировано рекордное превышение: максимальная температура воздуха этого дня за весь период наблюдений была отмечена в 1997 году и составляла плюс 13,2 градуса; 8 марта 2020 максимальная температура дня составила 20,5 градуса выше нуля», — сообщили метеорологи.Таким образом, максимальная температура воздуха 8 марта превысила предыдущий рекорд на 7,3 градуса.Напомним, это второй температурный рекорд в марте этого года: ранее температурный рекорд синоптики зафиксировали 5 марта.ФОТО kobraztsovaПогода в Луганске - Сегодня, 17:42 189

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