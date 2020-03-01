Жители Старобельска считают, что губернатор Гайдай обманывает Президента
В конце февраля сотрудники Старобельского «Дорожного эксплуатационного участка» начали аварийный ямочный ремонт на автодороге Чугуев — Меловое.
Об этом пишут «Старобельские новости».
Как сообщил Виталий Лопатин, главный инженер Старобельского «ДЭУ», ямочный ремонт на участке дороги от автостанции до племстанции в Чмыровке проводится холодным асфальтобетоном.
В соцсетях уже отреагировали на ремонт.
Так, под постом с фото ремонта пользователи Facebook оценили работы:
Владимир Коновалов: Они делают ямочный ремонт. А ничего что начали делать капитальный ремонт трассы Чугуев- Меловое. Это обычное списание средств.
Сергей Каюков: Лучше б в Проезжем и и Лимане сделали . Там ямы из космоса видно. Трасса Новопсков — Старобельск , Старобельск — Новопсков.
Надежда Павлова: Тут не ямочный надо ,тут полностью счищать надо эту стиральную доску!На ямы только напрасная трата денег!Мы не настолько богаты!!!
Fast-Food Starobelsk: Деревянные грабли-это супер оборудование,держаться асфальт вечно будет))
Светлана Попова: А у нас Новопсков — Ганусовка если придут когда то дорожники запишем в Книгу Гиннеса. И нам ямочный не поможет. У нас «окопы» а не ямки.
Тарас Сизов: Президент и правительство ж говорили, что никакого «ямкового ремонта» только новые дороги. А губернатор Гайдай нас обманывает или Президента???
Новости Региона - Сегодня, 19:48 19
Об этом пишут «Старобельские новости».
Как сообщил Виталий Лопатин, главный инженер Старобельского «ДЭУ», ямочный ремонт на участке дороги от автостанции до племстанции в Чмыровке проводится холодным асфальтобетоном.
В соцсетях уже отреагировали на ремонт.
Так, под постом с фото ремонта пользователи Facebook оценили работы:
Владимир Коновалов: Они делают ямочный ремонт. А ничего что начали делать капитальный ремонт трассы Чугуев- Меловое. Это обычное списание средств.
Сергей Каюков: Лучше б в Проезжем и и Лимане сделали . Там ямы из космоса видно. Трасса Новопсков — Старобельск , Старобельск — Новопсков.
Надежда Павлова: Тут не ямочный надо ,тут полностью счищать надо эту стиральную доску!На ямы только напрасная трата денег!Мы не настолько богаты!!!
Fast-Food Starobelsk: Деревянные грабли-это супер оборудование,держаться асфальт вечно будет))
Светлана Попова: А у нас Новопсков — Ганусовка если придут когда то дорожники запишем в Книгу Гиннеса. И нам ямочный не поможет. У нас «окопы» а не ямки.
Тарас Сизов: Президент и правительство ж говорили, что никакого «ямкового ремонта» только новые дороги. А губернатор Гайдай нас обманывает или Президента???
Новости Региона - Сегодня, 19:48 19
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