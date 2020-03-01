Синоптики прогнозируют 10 марта в ЛНР до 18 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 10 марта будет колебаться от плюс 4 градусов ночью до 18 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 9 марта до 21.00 10 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 13-18 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 11 марта будет облачно с прояснениями, днем местами дождь, порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла. 12 марта - облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем без существенных осадков, местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с; температура воздуха ночью 2-7, днем 9-14 градусов выше нуля.

09 марта — Луганск