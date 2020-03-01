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Через сколько лет разминируют Донбасс. Как работает сводная группа разминирования. ФОТО

bot Вчера, 22:1531Новости
Через сколько лет разминируют Донбасс. Как работает сводная группа разминирования. ФОТО
С сентября 2019 года на Донбассе работает сводная группа разминирования группировки Национальной гвардии Украины (НГУ) в ОТУ «Север». За это время было обнаружено и обезврежено более 400 единиц взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил командир сводной группы разминирования группировки НГУ в ОТУ «Север» Марьян Балагуш, передает пресс-служба НГУ.
По его словам, это разнообразные артиллерийские и инженерные боеприпасы, минометные мины, реактивные выстрелы, гранаты, патроны различного калибра и тому подобное. «Все это — безопасность наших военнослужащих, выполняющих задачи в районе проведения ООС. Не стоит также забывать, что с начала войны более тысячи мирных жителей погибли и получили ранения. Мы делаем все возможное, чтобы предотвращать такие жертвы», — сказал Балагуш.
В пресс-службе уточняют, что, по данным ООН, Донбасс оставил позади Ливан, Ирак, Вьетнам, Конго, Афганистан и Сирию (!), и уже более двух лет удерживает статус самого заминированного региона мира. «В составе НГУ служат люди, которые борются с этой проблемой не покладая рук, и работы для которых хватит минимум на полвека, даже если бы война прекратилась прямо сейчас», — говорится в сообщении.
Так, инженерные подразделения гвардейцев работают при любых погодных условиях: с утра до вечера они в поле должны исследовать каждую пядь земли металлодетекторами, копаться в холодном и сыром грунте, находить, идентифицировать, осторожно вытягивать и сортировать находки — металлолом отдельно от взрывоопасных предметов.
«Мы сейчас много работаем. Работы могут прекращаться только, когда стемнеет или когда выпадает много снега. Почему? Просто нам, кроме показов металлодетектора, желателен также визуальный и физический доступ ко взрывоопасному предмету. Фактически, такие дни этой зимы можно пересчитать по пальцам. Больше никаких серьезных оговорок, которые не позволили бы нам выйти в поле, нет. Кстати, обильные осадки часто приводят к тому, что ранее присыпанный землей боеприпас оказывается на виду», — рассказал сапер группы разминирования Сергей Аубакиров.
От его внимательности зависит, что будет изъято из земли. Он — тот человек, который находит боеприпасы, маркирует их расположение и определяет категорию опасности.
После Сергея работает сапер группы разминирования Родион Мягких. Он изымает найденные боеприпасы из земли и переносит их на специально подготовленный участок взрывоопасных предметов. «Костюм подрывника весит более 20 кг. Надо быть достаточно выносливым, чтобы в нем работать, очень быстро устаешь. Я переношу и подрываю находки. Но мы не все найденное переносим. Те боеприпасы, которые нельзя транспортировать, мы подрываем на месте», — пояснил он.
Источник: Новости Ю
Новости Региона - Сегодня, 22:03 5

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