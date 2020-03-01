Україна - це Європа?

В эпоху моей юности, в «святые 90-е», нам усиленно вбивали в голову, что Европа, как в принципе и Соединённые Штаты, – это оплот современной цивилизации, носитель той культуры и традиций, которые нужно всенепременно перенять и внедрить на территории постсоветского пространства.Да, признаюсь, контраст был на лицо. Одежда, фильмы, музыка, продукты питания, да и сама идеология, носителем которой являлось европейское население, идеология комфорта и потребления, все это существенно отличалось от советской обыденности. Я не готов судить о том, в какую сторону отличалось мировоззрение наших западных соседей, в лучшую или в худшую, но то, что оно было кардинально другим – это факт.Именно в те годы стало нормой говорить о Советском Союзе как о «тоталитарном совке», при этом, упоминая наших западных соседей, мы как-то быстро привыкли применять термин «западная цивилизация». Цивилизация. Нечто гармоничное, построенное на социальной справедливости и открывающее для граждан безграничные возможности. Звучало очень заманчиво. Настолько заманчиво, что некоторые из республик распавшегося Советского Союза не задумываясь зашагали в сторону большой и дружной европейской семьи.Нет, Украина начала свой путь в Европу отнюдь не в 2013 году, весьма однозначно заявив о своих планах на Майдане. Многие, очень многие украинские политики, даже понимая, насколько зависима Украина от России, пытались увести страну в «тихую европейскую гавань» буквально сразу после распада СССР. Именно результаты их многолетней деятельности мы наблюдали на Майдане в 2013-2014 годах.Готов ли я осуждать украинцев за то, что под давлением обстоятельств многие из них приняли решение о том, что Украине будет намного лучше в составе Евросоюза? Вряд ли стоит тратить время на подобное, так как украинцы имеют право на выбор, так же как и имеют право на ошибку. В конечном итоге за все происходящее на Украине платить именно им, а не мне.Но даже несмотря на то, что любая витрина имеет свою оборотную сторону, и «европейская цивилизация», периодически испытывающая целый ряд проблем, не является исключением, европейцы транслируют в массы некие стандарты, которым должны соответствовать потенциальные члены Евросоюза. Защита и соблюдение прав граждан, свобода слова, непрепятствование журналисткой и общественной деятельности, отсутствие предпосылок для разжигания межнациональной и межконфессиональной ненависти – все это должно было стать нормой для Украины, взявшей путь на евроинтеграцию. Но стремление влиться в «цивилизацию», видимо, еще не означает готовность стать «цивилизованными».Буквально на днях на Украине разгорелся скандал после выступления школьника из села Турийск Волынской области на конкурсе в Лондоне. 12-летний Максим Ткачук исполнил песню «Смуглянка» из советского фильма режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики» и занял первое место. Более того, Максима назвали лучшим в трех отдельных номинациях. То есть мальчик действительно пел очень хорошо, чем порадовал зрителей конкурса и удивил членов жюри. Для любого европейского государства победа его гражданина на международном конкурсе - это как минимум повод для гордости. И по всем законам логики, стремящаяся в состав Евросоюза Украина так же должна возгордиться от осознания того, что подарила цивилизованному миру Максима Ткачука. Но не тут-то было.Некоторые СМИ и политики не оценили выбор песни и ее исполнение в костюме, стилизованном под советскую форму. Подростка назвали «пропагандистом русского мира», а учителей и родителей — «сволочами» и «предателями». К травле в соцсетях также присоединились и простые украинцы, они обозвали ребенка «выродком», а сам конкурс назвали «кремлевским и пропагандистским». Я не задаю вопрос о том, как Кремль смог запустить свои «щупальца» в Лондон и переформатировать песенный конкурс, превратив его в орудие своей пропаганды. Я хочу поговорить о другом.Мне сложно понять, с каких пор люди, одевающие форму солдат Красной армии, солдат-освободителей, вдруг превратились в «сволочей и предателей»? Совсем недавно я анализировал течение «декоммунизации», процесса, запущенного в 2014 году, и в рамках данной работы «напомнил» украинцам о тех жертвах, которые понесла тогда еще Украинская советская социалистическая республика в период 1941-1945 годы. Я не буду говорить о жертвах среди мирного населения, напомню лишь о тех, кто погиб на войне, нося на своем теле советскую форму, которая сегодня вызывает «аллергию» у некоторых представителей украинского социума. Я хочу напомнить о тех украинцах, а это без малого 1,4 миллиона солдат, память которых сегодня попирается на территории страны, являющейся их родиной. Так кто, по сути своей, является «сволочью и выродком»? Максим Ткачук, исполнивший на большой сцене «Смуглянку», или те украинцы, которые называют человека, одевшего советскую форму, «предателем»? Я думаю, что ответ на данный вопрос очевиден.Я не знаю, на что рассчитывает правительство Украины, стремящееся буквально впихнуть разнородное население страны в состав формально цивилизованного Европейского союза, но реакция части украинского социума на выступление Максима Ткачука явно говорит о том, что подобное произойдет совсем не скоро. Стремясь доказать свою независимость и свою исключительность, Украина все больше и больше скатывается в средневековье. Махровое средневековье, с характерной ему «охотой на ведьм».Алексей Зотье