В Киеве предложили новый вариант выплаты украинских пенсий жителям Луганска
Как заявляют политики в Киеве, получать украинские пенсии жители неподконтрольного Донбасса получат только тогда, когда территории вернутся под контроль Киева. Однако есть вариант урегулировать выплаты уже сейчас.
Для этого Верховной Раде необходимо принять законопроект №2083-д.
Об этом заявила глава Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает РБК-Украина.
Напомним, что этот законопроект после первого чтения отправили на доработку. В случае если документ доработают и примут, то жители Донбасса смогут получать пенсии через посредника. Это очень удобно для тех, кто не может пересекать блокпосты по состоянию здоровья.
У посредников должен быть документ, заверенный нотариусом. При его наличии они смогут получать пенсии и передавать их людям.
Где в Луганске взять документ, заверенный украинским нотариусом, депутаты пока не сказали. Новости Региона - Сегодня, 06:01 87
Для этого Верховной Раде необходимо принять законопроект №2083-д.
Об этом заявила глава Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает РБК-Украина.
Напомним, что этот законопроект после первого чтения отправили на доработку. В случае если документ доработают и примут, то жители Донбасса смогут получать пенсии через посредника. Это очень удобно для тех, кто не может пересекать блокпосты по состоянию здоровья.
У посредников должен быть документ, заверенный нотариусом. При его наличии они смогут получать пенсии и передавать их людям.
Где в Луганске взять документ, заверенный украинским нотариусом, депутаты пока не сказали. Новости Региона - Сегодня, 06:01 87
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