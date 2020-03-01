Ёкнуло оно: почему японцы испугались поправок в Конституцию РФ

Вероятное появление в российской Конституции запрета отчуждать часть территории страны крайне беспокоит Токио, который не первый год и без особого успеха ведет переговоры с Москвой о спорных островах, пишет "Известия". Впрочем, и без нынешних поправок шансы на то, что Япония когда-то сможет получить обратно Шикотан, Хамобаи, Итуруп и Кунашир (или хотя бы первые два из них), крайне малы, признали японские эксперты. Проблема осложняется разными трактовками сторонами исторических договоров и противоположными взглядами на роль в регионе США. Политологи уверены: тема островов вряд ли уйдет из японской политической повестки после ухода с поста премьера Японии Синдзо Абэ, но диалог по этой непростой теме станет куда более вялым.Из всех японских премьеров нынешний глава правительства Синдзо Абэ, бесспорно, проявил себя как самый большой энтузиаст в том, что касается налаживания отношений с Россией и попыток выйти с Москвой на мирный договор. За бытность премьером Абэ 27 раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным, но частота встреч так и не конвертировалась в прогресс по территориальной теме.Согласие Синдзо Абэ в конце 2018 года взять за основу для дальнейших переговоров советско-японскую декларацию 1956 года (она подразумевала обещание Москвы передать Японии Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора) было очень большим шагом вперед, сказал эксперт по России Университета Хосэй Нобуо Симотомаи.Немалая часть японского общества, с детства воспитанная на том, что все четыре острова южных Курил — японские «северные территории», восприняла такой компромисс как предательство национальных интересов. Хотя были и те, кто считал такую позицию более реалистичной.В самом начале 2019 года, сочтя, что Абэ излишне самонадеянно преподносит публике передачу Хабомаи и Шикотана как уже решенное дело, Москва выступила с рядом отрезвляющих заявлений, напоминающих, что вообще-то южные Курилы — острова российские.В тупик, по сути, зашла и совместная хозяйственная деятельность на четырех островах: за три года, что существует эта идея, стороны смогли только наметить области, в которых на южных Курилах могли бы сообща действовать японские и российские компании, и провести несколько визитов делегаций.На практике же всё уперлось в нежелание Токио работать на островах на основе российского законодательства — для него это бы означало признание суверенитета РФ над этими территориями. В Москве же резонно и не предполагают иного толкования вопроса. И хотя не так давно стороны договорились о «ненарушении юридических позиций» друг друга при ведении совместной хозяйственной деятельности, никаких доходчивых объяснений, каким образом это возможно, не последовало.С тех пор переговоры продолжились, но никаких подвижек, по сути, не произошло. Как признал один из бывших высокопоставленных японских дипломатов, долгие годы работавший на российском направлении, Синдзо Абэ проявил достаточную смелость, пойдя на столь плотное общение с лидером РФ в условиях «не самого комфортного положения России на международной арене после событий в Крыму».— Сам Абэ говорит, что прогресс есть, но никогда не уточняет, в чем именно. Никаких обнадеживающих новостей на сей счет мы не видим. Зато видим новости о поправках в российскую Конституцию о запрете на передачу российской территории другим странам, — не без упрека заметил бывший дипломат.Эта поправка, о которой в России заговорили в феврале, заметно встрепенула японское экспертное сообщество. Одни сочли, что такая мера окончательно поставит крест на и без того слабых надеждах когда-либо получить острова. Другие, вроде Нобуо Симотомаи, предположили, что имеющаяся в этой поправке формулировка «за исключением случаев проведения демаркации или редемаркации границ с соседними государствами» выведет дальнейшие японо-российские переговоры за скобки законодательного запрета.Именно такую мысль стали в последние дни продвигать и некоторые японские СМИ. В частности, газета «Санкей Симбун» не исключила, что вопросы переговоров по «северным территориям» могут считаться не противоречащими обновленной Конституции России.Впрочем, судя по тону освещения темы в российской прессе, выведение курильской темы в раздел переговоров о демаркации вряд ли произойдет. По крайней мере инициатор поправки актер Владимир Машков, говоря о возможности иностранных государств забрать себе в будущем часть российских территорий, упоминал в этом ряду не только Крым и Калининград, но и Курилы.Как бы то ни было, но еще до новостей о поправках, так взволновавших японскую сторону, хвастаться особым прогрессом в решении проблемы, доставшейся Москве и Токио со времен окончания Второй мировой войны, и так не приходилось.Одно из самых сложных противоречий — разная трактовка исторических событий и прошлых договоров. К примеру, в Токио исходят из того, что, подписав Атлантическую хартию в 1941 году, СССР обещал не расширять свою территорию за счет других стран, а заняв четыре острова впоследствии — должен был вернуть их Японии, как сделали некогда США в случае с занятой ими Окинавой и островами Огасавара. Москва же исходит из того, что острова на законных основаниях вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Совершенно по-разному Токио и Москва относятся и к американскому фактору. Одна из главных озабоченностей России связана с тем, что из-за действующего военного альянса Японии с США в случае гипотетической передачи Токио любого из островов южной Курильской гряды там вмиг появится американская военная база. При этом в России помнят о том, что в свое время НАТО тоже обещало на словах не расширяться на восток.В Токио, однако, хоть и высказывают понимание на этот счет, лишь подчеркивают нецелесообразность американского военного присутствия на островах, но каких-то гарантий, что этого не произойдет, давать не намерены.— Япония не заинтересована в милитаризации двух островов, если Россия их вернет. Но так как японо-американский договор по безопасности распространяется на всю территорию Японии, его действие автоматически распространится и на любые другие острова, — пояснила эту позицию эксперт Японского института международных отношений Михо Окадо.С того момента, как японцы покинули четыре ныне российских острова, прошло более семи десятилетий. Но проблема утраченных Токио территорий не пропала из поля зрения японской общественности, хотя всё большее число жителей разуверились в возможности вернуть острова.— И смотря сейчас на процесс внесения поправок в российскую Конституцию, многие японцы стали размышлять и склоняться к тому, что острова уже никогда не вернут, — признал эксперт Японского института международных отношений Хиронори Фусита. — И прогноз тут не очень оптимистичен. Абэ эту проблему не решит, а после него всё станет еще сложнее, так как такого энтузиазма у нового главы правительства не будет.Это, однако, не значит, что политический истеблишмент Японии перестанет напоминать населению про «северные территории». Напротив, эту тему будут активно подпитывать — мерами вроде недавнего открытия.К слову, проблеме «северных территорий» даже подобрали собственный символ — птичку топорик, обитающую в том числе и на южных Курилах.Как остроумно заметила одна жительница Японии, во многом проблема с островами сродни теме похищенных десятилетия назад северокорейской разведкой японцев: все понимают, что КНДР никогда никого не вернет и, скорее всего, похищенные давно умерли, но в публичном пространстве никто из политиков не позволит себе перестать бороться за возвращение сограждан, чтобы не оказаться предателем национальных интересов.По этим же причинам никто из японских политиков, даже не испытывая никаких иллюзий, никогда не перестанет прилюдно добиваться от Москвы передачи Японии островов.Наталия Портякова