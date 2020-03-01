Результаты соцопроса говорят о провале планов Киева по возвращению Донбасса – ОП

Результаты проведенного украинской компанией социологического опроса говорят о провале планов Киева по возвращению Донбасса на своих условиях. Об этом ЛИЦ заявила член комиссии по развитию культуры, образования и науки Общественной палаты (ОП) ЛНР Наталья Михайлова.

"По заказу Украинского института будущего компания "Нью Имидж Маркетинг Групп" провела социальный опрос, в ходе которого выяснилось, что только 14% опрошенных украинцев верят в то, что Донбасс можно вернуть на украинских условиях. Считаю, что полученные результаты говорят о полном провале киевских планов не только на орбите международных отношений, но и внутри самого государства", - подчеркнула она.

Член Общественной палаты отметила, что президент Украины Владимир Зеленский уже потерял поддержку большей части своего электората, а его постоянные попытки что-то поменять в Минских соглашениях лишь усугубляют ситуацию.

"Возможно, смена премьер-министра Украины смягчит прыжок в бездну Владимира Зеленского, но факт остается фактом: население Украины не верит действующему президенту. В наращивании антирейтинга президент-юморист смог опередить даже Порошенко, что казалось недостижимым", - резюмировала Михайлова.

10 марта — Луганск