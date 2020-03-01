Зеленский теряет доверие избирателей из-за спекуляций на теме войны в Донбассе – активист

Президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие своих избирателей из-за регулярных спекуляций на теме прекращения войны в Донбассе. Об этом ЛИЦ заявил специалист Славяносербского территориального отделения общественного движения (ОД) "Луганский экономический союз" ("ЛЭС") Александр Никитенко.

"Зеленский с каждым днем теряет доверие своих избирателей, которые доверили "слуге народа" пост президента страны, поверив его предвыборным обещаниям. Много надежд возлагалось на него, а он совершил главную ошибку – бездействовал. Говорил, а не делал", – отметил он.

"Главное – это обещание прекратить войну. И что мы видим? А видим мы участившиеся обстрелы и только пустые заявления о желании прекратить войну. Это самое главное, что он обещал и не реализовывает. Зеленский регулярно спекулирует на теме войны, но такое пустословие вызывает только агрессию – как украинцев, так и жителей Донбасса", – сказал Никитенко.

Общественник добавил, что "только одно президент Украины подтвердил отлично – он не отличается от своего предшественника".

10 марта — Луганск