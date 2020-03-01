Коммунальщики Луганска за неделю убрали 9,4 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за минувшую неделю вывезли 9,4 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"Вывезли от многоквартирного жилья 6400 кубометров (мусора), от частного сектора – в пределах трех тысяч кубов", – отметил он.

Чепеленко добавил, что для коммунальщиков минувшая неделя оказалась сложной из-за нарушений горожанами правил благоустройства.

"С потеплением жители наводят у себя порядок, а весь смет несут прямо в контейнеры, из-за чего у нас страдает гидравлика, происходят аварийные ситуации. Несмотря на это, срывов не было, все по графику вывозим", – рассказал директор предприятия.

"Очень быстро появляются свалки, нам своевременно (ГКП) "Центрожилком" сообщает, выделяем машину, приезжаем и вывозим. Стараемся, чтобы не было таких ситуаций", – добавил он.

10 марта — Луганск