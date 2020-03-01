Киевские силовики под предлогом борьбы с COVID-19 обирают людей на КПВВ – Народная милиция

Украинские силовики под предлогом проверки на коронавирус искусственно создают очереди на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и организуют поборы с мирных жителей за беспрепятственный пропуск на подконтрольную Киеву территорию. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Украинское правительство продолжает усложнять обстановку на пунктах пропуска, спекулируя на мировой истерии, связанной с коронавирусом. На всех контрольных пунктах въезда-выезда на подконтрольной Украине территории военно-политическим руководством страны введены ограничения, которые якобы состоят в тщательном проведении осмотра", – отметил он.

Осадчий подчеркнул, что "на самом деле украинские силовики намеренно затрудняют пересечение контрольных пунктов въезда-выезда жителями Республик, создавая искусственные очереди".

"Силовики, воспользовавшись ситуацией, организовали очередные поборы с мирных жителей за беспрепятственный пропуск, а отказавшихся платить не пропускают либо задерживают, ссылаясь на признаки вирусных заболеваний", – рассказал представитель Народной милиции.

"Больше всего от беспредела украинских пограничников страдают люди преклонного возраста, которые не имеют возможности отблагодарить силовиков", – добавил он.

Напомним, ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко сообщал, что власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию, вызванную коронавирусом нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены конце 2019 года в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 113 тыс. человек, из них 3996 скончались, более 62 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Единичные случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы.

10 марта — Луганск