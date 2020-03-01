Минобразования 10 апреля проведет в ЛНР военно-патриотическую игру "Ворошиловский стрелок" (ФОТО)

Министерство образования и науки ЛНР 10 апреля проведет в Республике военно-патриотическую игру "Ворошиловский стрелок". Об этом сообщили в ведомстве по итогам прошедшего организационного совещания."10 марта в Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики состоялось организационное совещание по вопросам проведения республиканского военно-патриотического мероприятия "Ворошиловский стрелок", которое состоится 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.Организатором игры, направленной на воспитание патриотизма, внедрение новых форм и методов работы, популяризацию воинской службы среди учащихся, выступает Минобразования и военный комиссариат Республики.В совещании по проведению военно-патриотического мероприятия приняли участие представители управлений и отделов образования администраций городов и районов ЛНР, представители военного комиссариата и военной кафедры Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля, которые будут оценивать команды."Присутствующие на совещании обсудили окончательные сроки подачи заявок на участие в мероприятии, согласовали целевые инструктажи по технике безопасности с обучающимися, проработали детали снаряжения магазина, сборки-разборки оружия, стрельбы на меткость из положения лежа, а также выработали алгоритм подведения итогов мероприятия", - рассказали в Минобразования.Участники совещания решили, что на торжественном построении перед началом мероприятия все учащиеся должны быть с единым элементом, "символизирующим стремление, во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества – георгиевской ленточкой".Соревнования по стрельбе из стрелкового оружия с присвоением звания и выдачей нагрудного знака "Ворошиловский стрелок" были учреждены в СССР в 1932 году. В 1934 году был утвержден нагрудный знак "Юный ворошиловский стрелок", который выдавался подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.По одной из версий, наградной знак получил свое название из-за истории, связанной с советским военачальником, одним из первых маршалов Советского Союза, уроженцем Луганщины Климентом Ворошиловым на зачетных командирских стрельбах летом 1932 года. Стрелки, которые выстроились у своих мишеней после проведенных стрельб, докладывали свои результаты Ворошилову. У одной совершенно чистой мишени командир посетовал на плохой револьвер. Взяв оружие, нарком отошел на рубеж для стрельбы и выбил 59 очков. Возвращая оружие, Ворошилов сказал: "Нет плохого оружия, есть плохие стрелки". Рассказ об этом случае был напечатан в окружной газете и в последующем получил известность.10 марта — Луганск