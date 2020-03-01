Мекка стабильности

Все украинцы чувствуют себя защищенными перед лицом падения индексов Доу-Джонса, NASDAQ и прочей высокотехнологической финансовой херни. Мы смеемся над паникой по поводу саудовско-российской нефтяной войны. Эксперты Зорян и Шкиряк уже поздравили саудитов с победой над Кремлем. Там рубль стремительно падает, обгоняя по пути пандемию коронавируса. Нам и вирус вообще по барабану. Это в Европе тысячи зараженных и диагностированных. У нас всего один-единственный случай в Черновцах. Все. Знаете почему?Некоторые уроды-злопыхатели говорят о переполненных инфекционных отделениях в Западной Украине, об отсутствии тестов, о существовании тайного приказа бывшей министерши Скалецкой ни в коем случае не ставить диагноз коронавирус, а попытаться закрыть пациента дома и положиться на сознательность соседей. Они сами все доделают. Все это гнусная ложь, распространяемая кремлевской сеткой украинских «Телеграм-каналов» с подачи отставного Суркова. Гибридная, мать его, война. На самом деле ситуация остается стабильно контролируемой. Да, десятки тысяч заробитчан массово возвращаются из Италии, закрытой на карантин. Так они же все здоровые. Вы что, б…ть, не верите в эффективность нашей пограничной службы, вооруженной новейшими ртутными градусниками, которые вставляются в жопу самых подозрительных мигрантов? Опять же есть целая стая собак, специально натасканных на поиск итальянской версии коронавируса. Нам не надо закрывать кордоны. Муха, б...ть, не проскочит. Не говоря уже о всяких там вирусах. Вот именно поэтому в Италии десятки тысяч зараженных и бунты в тюрьмах, а у нас все спокойно.Курс гривны лишь незначительно просел после катастрофического падения всех американских, азиатских и европейских бирж. На тридцать-сорок копеек. Гривна достойно держится, являясь своего рода оазисом в неспокойном море мирового финансового кризиса. Цены на бензин стабильны. Это Трамп может успокаивать свою нацию рассказами о том, что бензин подешевеет. Они очень там зависимы от конъюнктуры саудитов. У нас абсолютная стабильность. Наперекор мировым тенденциям бензин будет лишь дорожать. Нам, честно говоря, насрать на их тренды. Доллар рос – бензин дорожал, доллар падал – бензин дорожал.Потом Зеленский попросил немного снизить. Снизили. Но потом опять все стабилизировалось. Вот вам преимущества жизни в аграрной сверхдержаве. Никакой паники на финансовой бирже. Откровенно говоря, у нас и биржи нет. Так, фурычит некий симулякр, на котором юные трейдеры гоняют евробонды в Японию. Еще биткоины майнят на компах Офиса президента. Полная защита от колебаний курса юаня.Национальная экономика с пониманием встретила панику на рынках мира. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. Да у нас даже министра экономики нет! Наше правительство настолько насыщено профессионалами, что не нуждается в существовании Минэкономики. Это абсолютно лишний в украинских условиях орган. Атавизм времен господства «соросятины» в правительстве. Какая, в орган Юлии Владимировны, экономика? Вы Милованова видели? Это собирательный образ нашего экономического потенциала. Он, кстати, продолжает претендовать на должность главы ненужного ведомства. Ну дебил, что тут поделаешь.Многие спрашивают: в чем секрет стабильности украинской системы? Как нам, б…ть, удается не реагировать ни на что? Тут дефолт через несколько недель корячится, а всем по барабану. Все дело в преемственности власти. Вы думаете, что мы избрали вместо Порошенко Зеленского? Нет. У власти реинкарнация Петра Алексеевича. Талантливо, зараза, изображает Петра. До мелочей. Уже начал цитировать Черчилля. Как наш экс-гарант перед вторым туром выборов. Вообще не понимаю, какого лешего им всем дался этот алкоголик с сигарой? Что он такого внес в историю Украины, кроме сходства с бульдогом? Причем полного? Тем не менее, индекс цитируемости Черчилля президентами нации зашкаливает.На вручении Шевченковских премий Зеленский цитировал британского политикана практически наизусть. Оказывается, Украина сегодня воюет за культуру. Один из английских министров, такой же дебил, как наш Милованов, якобы предложил ихнему Гончаруку, то есть Черчиллю: давайте увеличим расходы на оборону за счет культуры. Знаете, что тот ему ответил? Типа пыхнул сигарой, всосал литр коньяка и сказал: «А за что мы тогда воюем?» .Именно эту фразу Зеленский сделал лозунгом нынешней политики нации. Точь-в-точь как Петр Алексеевич. Экономика, пандемия, курс гривны, ОВГЗ – все херня. Главное – культура нации. И именно в этом заключается наша уникальность и неуязвимость. Нам даже министр культуры не нужен. Его так и не назначили. И это правильно. Все развивается самотеком, в духе национальной самобытности.Вот краткий перечень лауреатов Шевченковской премии 2020 года. Полный список не даю, поскольку вы и так будете ржать. Итак, за что же мы воюем? Лучшим музыкальным коллективом стала группа «ДахаБраха», которая работает в стиле «этно-хаос». Ребята настолько талантливы, что были исключены из университета культуры Михаила Поплавского. Если бы в коллективе было хотя бы несколько привлекательных девушек, то, возможно, «ДахаБраха» продолжала бы обучение. Но даже весьма неразборчивый в связях МихМих не нашел там никого достойного внимания. Тем не менее, «ДахаБраха» постоянно возглавляет чарты в рейтингах «Дуинг бизнес». Наше национальное достояние, которое помогает бороться с финансовым кризисом и пандемией.Еще премию получили композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко за оперу-реквием «ИОВ». Читал аннотацию и пришел в полный восторг: «ИОВ» объединяет черты античной римской драмы, барочной оперы, оратории, реквиема, черты театра постмодерна, неоклассицизм, хоровые эпизоды… полностью используется весь спектр человеческого голоса: от народного пения до дыхания и шепота». Мне лично этого описания с головой хватило. Достаточно послушать, и уже никакой вирус не страшен. Думаю, эту музыку можно использовать в качестве антисептика массового потребления.Знаете, кто стал нашим «нобелевским лауреатом» по литературе? Ну все же знают Тараса Прохасько. Это выдающийся поэт, пишущий про заек из Ивано-Франковска. Даже «Гугл» его знает. Он написал эссе с интригующим названием «Да, но…». Глубокое философское осмысление человеческого естества. Кант, сука, рыдал, как мальчишка, читая эссе Прохасько. На его фоне он выглядел жалким прусским обмылком со своим нравственным императивом.Короче, вы поняли, что нам вообще ничего не грозит. Не надо паниковать. Опытные менеджеры Рината Леонидовича, работающие по совместительству в новом правительстве, уже разработали алгоритмы выхода из сложной мировой ситуации на рынках гребаных фьючерсов. Они называются «Коронавирус +», «Саудовская Аравия +» и «Подставь любой город ЕС +». Волноваться нечего.Александр Зубченко