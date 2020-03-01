В России предупредили о новой схеме интернет-мошенничества

Эксперты рассказали о новом способе интернет-мошенничества, который получил название «Белый кролик».Об этом пишет газета «Известия».По словам руководителя департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрея Бусаргина, злоумышленники от имени звёзд или с помощью поддельных видеороликов предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте, обещая при этом вознаграждение.«Через некоторое время на почту клиенту приходит сообщение о выигрыше. Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведёт на сайт без логотипов, но клиент уже доверился «белому кролику» и потерял бдительность, попав в «чёрную нору», — пояснил он.Далее, как отметил специалист, мошенники просят провести тестовый платёж и уточнить данные банковской карты.Бусаргин подчеркнул, что каждый отдельный этап этой схемы не вызывает подозрений, поэтому его сложно отследить службе безопасности банка.Ранее председатель комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Фёдоров в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения об увеличении числа краж скидочных бонусов с карт лояльности.Также в пресс-центре МВД рассказали о новом способе хищения денег с применением зеркальных сайтов банков. В ведомстве пояснили, что мошенническая схема работает следующим образом: злоумышленниками создаётся сайт, чей адрес и дизайн похожи на оригинальный интернет-ресурс банка. Если человек в поисковой системе набирает название банка, то ему предлагается зайти на зеркальный сайт. В итоге вводимыми данными для входа в личный кабинет могут воспользоваться злоумышленники.«Далее возможен перевод денег со счёта потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счёту услуги «Мобильный банк» на любом абонентском номере», — предупредили в МВД.Отмечается, что основным признаком того, что клиент зашёл на поддельный сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта.