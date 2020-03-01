МЧС за минувшую неделю ликвидировали 386 пожаров
Пожарные МЧС за минувшую неделю ликвидировали 386 пожаров, 357 из которых связаны с загоранием сухой травы.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«Со 2 по 9 марта на территории ЛНР зафиксировано 386 пожаров, 357 из них — загорания сухой травы и мусора», — говорится в сообщении.
«Наибольшее количество сухотравных пожаров — 97 — отмечено 9 марта», — добавили в МЧС.
Самые масштабные загорания были зарегистрированы 5 марта:
— в поселках Бугаевка, Миус и Софиевка Перевальского района сгорело 20 га, 30 га и 45 га сухой травы соответственно;
— на открытой территории Хрящеватенского сельсовета огонь уничтожил 35 га камыша;
— в поселке Фабричном Лутугинского района сгорело 43 га сухотравья.
Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение граждан с огнем на открытых территориях и сельскохозяйственные палы.
В МЧС отметили, что примерно 90% природных пожаров возникает из-за человеческого фактора.
«Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение. Помните, поджигая сухую траву, вы вредите себе и здоровью окружающих, способствуете уничтожению природных богатств. Сгорает не просто трава — горит дом, в котором все мы живем», — подчеркнули в ведомстве. Происшествия - Сегодня, 13:40 107
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«Со 2 по 9 марта на территории ЛНР зафиксировано 386 пожаров, 357 из них — загорания сухой травы и мусора», — говорится в сообщении.
«Наибольшее количество сухотравных пожаров — 97 — отмечено 9 марта», — добавили в МЧС.
Самые масштабные загорания были зарегистрированы 5 марта:
— в поселках Бугаевка, Миус и Софиевка Перевальского района сгорело 20 га, 30 га и 45 га сухой травы соответственно;
— на открытой территории Хрящеватенского сельсовета огонь уничтожил 35 га камыша;
— в поселке Фабричном Лутугинского района сгорело 43 га сухотравья.
Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение граждан с огнем на открытых территориях и сельскохозяйственные палы.
В МЧС отметили, что примерно 90% природных пожаров возникает из-за человеческого фактора.
«Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение. Помните, поджигая сухую траву, вы вредите себе и здоровью окружающих, способствуете уничтожению природных богатств. Сгорает не просто трава — горит дом, в котором все мы живем», — подчеркнули в ведомстве. Происшествия - Сегодня, 13:40 107
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