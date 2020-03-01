РКН: Facebook и В«ВКонтактеВ» удалили недостоверную информацию о коронавирусе в РФ

Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» удалили неверные данные о распространении коронавируса в России, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.Таким образом, Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры РФ.Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил об выявленной в ходе мониторинга социальных сетей недостоверной информации о массовом распространении в России коронавируса, в том числе о нескольких десятках тысяч заболевших. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этим публикациям.В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан РФ верить только официальным данным о числе заразившихся коронавирусом в стране. Она отметила, что распространение фейковых новостей о якобы большом количестве заболевших может быть опасней самой болезни.По последним данным, в России в общей сложности зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом COVID-19, при этом часть ранее заразившихся уже выздоровели и выписаны из больниц.Алексей Шпак