Депутаты обсудили с общественниками Жовтневого района вопросы благоустройства (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦДепутаты Народного Совета ЛНР от общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" и представители администрации Луганска провели встречу с представителями органов самоорганизации населения Жовтневого района города. Об этом из административного здания мэрии столицы, где проходила встреча, передает корреспондент ЛИЦ.Модератором встречи выступил председатель Народного Совета ЛНР, руководитель республиканского исполкома ОД Денис Мирошниченко.В ходе диалога участники встречи озвучили более 20 вопросов, основная масса которых касалась ремонта дорог, водоканалов, канализации, восстановления нормальной работы маршрутных такси, освещения, уборки мусорных свалок, облагораживания памятников.В частности, представители уличных и квартальных комитетов констатировали, что по некоторым маршрутам в районе автобусы либо вообще перестали ходить, либо ездят очень редко. При этом уже традиционно водители отказываются останавливаться, если видят, что на остановке только пенсионеры либо школьники.Жители также сообщили о появлении в районе притонов для наркоманов и бездомных, которые обосновались в нескольких заброшенных зданиях и так называемых долгостроях.Коллективно жители обратились к депутатам с просьбой рассмотреть возможность восстановления 39-й школы города, получившей в ходе боевых действий в 2014 году сильные повреждения.Мирошниченко отметил, что все озвученные жителями района вопросы будут рассмотрены, добавив, что депутаты и представители городской администрации будут лично контролировать ход их решения.Депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров напомнил, что в силу объективных причин на данный момент в Республике отсутствуют как таковые районные и городские советы."У нас нет городских и районных советов, зато есть вот эти героические бабульки (представители органов самоорганизации населения), которые тянут на себе всю работу с населением на местах. Потому такие встречи призваны закрыть разрыв, который мы пока не можем закрыть законодательно (создав местные советы)", - пояснил он.Парламентарий отметил, что встречи проходят именно с председателями уличных и квартальных комитетов, так как они, как никто другой, знают и могут сообщить о проблемах, существующих на местах.Депутат Народного Совета Республики Олег Попов отметил, что это уже не первая встреча депутатов от ОД "Мир Луганщине", ранее аналогичные встречи прошли в Артемовском и Каменнобродском районах Луганска."На таких встречах собираются все представители ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов), уличные комитеты, чтобы обсудить все насущные проблемы района. Люди рассказывают о проблемах, вместе тут же ищем пути их решения", - сказал Попов."Очень хорошо, что нас готовы слышать и готовы помочь, ведь часто достаточно совсем немного усилий, чтобы облегчить жизнь людям. Там тот же столб поставить, свалку убрать, - отметила председатель одного из уличных комитетов района Тамара Самарская. - Просто бюрократия – она везде, наверно, существует, а это прямое общение, так быстрее можно решить"ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.10 марта — Луганск