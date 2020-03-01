МВД ЛНР проводит в марте месячник добровольной сдачи оружия

МВД ЛНР проводит в марте месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Министерства внутренних дел ЛНР.

"C целью изъятия из оборота незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в марте 2020 года на территории Луганской Народной Республики проводится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. Жители Республики, незаконно хранящие вышеперечисленные предметы, обязаны обратиться в орган внутренних дел по месту своего проживания с целью их добровольной сдачи", - сообщили правоохранители.

В МВД напомнили, что, согласно статьям 267 и 268 Уголовного кодекса ЛНР, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств влечет за собой уголовную ответственность. При этом лицо, добровольно сдавшее указанные предметы, освобождается от уголовной ответственности.

В то же время в Министерстве внутренних дел напомнили о необходимости продления сроков разрешений на ношение гражданского оружия.

"Органами внутренних дел Луганской Народной Республики осуществляется продление сроков действия разрешений на право хранения и ношения гражданского оружия. Не позднее, чем за месяц до окончания срока разрешения владельцы оружия должны обратиться в орган внутренних дел по месту проживания для консультации по вопросу его продления. Владельцы с просроченными разрешениями обязаны обратиться в органы внутренних дел немедленно", - сообщили в МВД.

Там уточнили, что нарушение гражданами сроков регистрации оружия является административным правонарушением и влечет за собой административную ответственность.

По всем вопросам, касающимся сдачи незаконно хранящегося оружия или продления сроков регистрации гражданского оружия, можно обращаться в подразделения разрешительной системы органов полиции по месту проживания, либо в управление общественной безопасности МВД ЛНР по телефону: (0642) 50-92-94.

Напомним, первый в Республике месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ прошел в июле 2015 года. В ходе месячника, состоявшегося в октябре 2017 года, жители Республики сдали в полицию более 15,5 тыс. единиц оружия и боеприпасов, а также около 24 кг взрывчатых веществ, хранившиеся у них без государственной регистрации.

В 2018 году очередной месячник добровольной сдачи оружия прошел с 1 по 31 марта, за этот месяц было сдано 152 единицы оружия, более 15 тыс. различных боеприпасов, 33 кг взрывчатых веществ и 146 различных средств инициирования.

В октябре 2018 года в ходе очередного месячника добровольной сдачи оружия жители Республики только за одни сутки 30 октября добровольно сдали в полицию более одной тысячи единиц незаконно хранившихся боеприпасов и оружия.

10 марта — Луганск