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Завтра в Луганске штормовое предупреждение: утром и днем усиление ветра

bot Сегодня, 18:450Новости
Завтра в Луганске штормовое предупреждение: утром и днем усиление ветра
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами на территории Республики утром и днем 11 марта.
Об сообщает в Луганском Центре гидрометеорологии.
«Утром, днем 11 марта в Луганске, местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с», — прогнозируют синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 18:30 21

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