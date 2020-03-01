В ДНР не будут измерять температуру у проходящих через КПП



Об этом сообщил директор департамента санитарно-эпидемиологической службы ДНР Дмитрий Клишкан в интервью «КП Донецк», передают Новости Донбасса.

Он отметил, что в соответствии с международными медико-санитарными правилами, специализированные санитарно-эпидемиологические пункты устанавливаются в международных пунктах пропуска через государственную границу, а пункты пропуска на линии соприкосновения на Донбассе «являются временными, и на сегодня не являются международными».

При этом Клишкан добавил, что февральским решением на каждом пункте пропуска ДНР на линии соприкосновения МЧС ДНР организовала пункты медицинской помощи.

«В том числе, если на границе выявят человека с острыми признаками заболевания, в этих пунктах ему проведут термометрию, консультацию и определят дальнейший маршрут — отправят либо домой, либо в больницу. В настоящий момент это сделано и это функционирует», — пояснил он.

Также Клишкан анонсировал появление в ДНР тест-ситем для выявления коронавируса. Новости Донецка - Сегодня, 18:08 61 Представители ДНР не будут мерить температуру на своих пунктах пропуска на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией.Об этом сообщил директор департамента санитарно-эпидемиологической службы ДНР Дмитрий Клишкан в интервью «КП Донецк», передают Новости Донбасса.Он отметил, что в соответствии с международными медико-санитарными правилами, специализированные санитарно-эпидемиологические пункты устанавливаются в международных пунктах пропуска через государственную границу, а пункты пропуска на линии соприкосновения на Донбассе «являются временными, и на сегодня не являются международными».При этом Клишкан добавил, что февральским решением на каждом пункте пропуска ДНР на линии соприкосновения МЧС ДНР организовала пункты медицинской помощи.«В том числе, если на границе выявят человека с острыми признаками заболевания, в этих пунктах ему проведут термометрию, консультацию и определят дальнейший маршрут — отправят либо домой, либо в больницу. В настоящий момент это сделано и это функционирует», — пояснил он.Также Клишкан анонсировал появление в ДНР тест-ситем для выявления коронавируса. Новости Донецка - Сегодня, 18:08 61

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