Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Из Счастья — в Польшу

verter Сегодня, 18:450Новости
Из Счастья — в Польшу
Автобусная станция в городе Счастье, с которой ежедневно будут осуществляться 90 отправлений во многих направлениях на подконтрольной части Луганщины, а также в Харьков и Польшу (международный транзитный рейс), открыта 5 марта. Об этом пишет пресс-служба Луганской обладминистрации.
Так, совместными усилиями Луганской облгосадминистрации, органов местного самоуправления и ООО «Региональное управление автобусных станций» отремонтировано здание автостанции, установлено необходимое оборудование для продажи билетов, набран персонал.
Новости Региона - Сегодня, 17:57 142

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: