Из Счастья — в Польшу
Автобусная станция в городе Счастье, с которой ежедневно будут осуществляться 90 отправлений во многих направлениях на подконтрольной части Луганщины, а также в Харьков и Польшу (международный транзитный рейс), открыта 5 марта. Об этом пишет пресс-служба Луганской обладминистрации.
Так, совместными усилиями Луганской облгосадминистрации, органов местного самоуправления и ООО «Региональное управление автобусных станций» отремонтировано здание автостанции, установлено необходимое оборудование для продажи билетов, набран персонал.
Новости Региона - Сегодня, 17:57 142
Так, совместными усилиями Луганской облгосадминистрации, органов местного самоуправления и ООО «Региональное управление автобусных станций» отремонтировано здание автостанции, установлено необходимое оборудование для продажи билетов, набран персонал.
Новости Региона - Сегодня, 17:57 142
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