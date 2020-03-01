Кто больше

1. Эрдоган заявил, что турецкие беспилотники уничтожили в Идлибе аж 8 "Панцирей". При этом Турция отрицает большие потери в дронах в Идлибе.2. Сирийцы заявили, что только "Буки" сбили 20 турецких беспилотников (при 25 выпущенных ракетах - 2 лишь повредили цели, а 3 ушли мимо). Один из комплексов оказался рекордсменом - 9 пусков - 9 пораженных целей. 60% уничтоженных машин упали на территории под контролем боевиков и турецкой армии.3. Внятной сводной статистики по "Панцирям" не озвучивается. Также нет статистики по работе "Торов" и С-125.После окончания интенсивных боевых действий, пришла пора хвастовства на тему, кто лучше навоевал, при этом объективной фактуры с фото и видео, в разы меньше, чем заявляют обе стороны. При этом цифры продолжают расти.Борис Рожин