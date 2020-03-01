Под Луганском высадили 15 тыс. саженцев крымских сосен. ФОТО
Работники предприятия «Луганское лесоохотничье хозяйство» в рамках весенней кампании посадили на территории Николаевского лесничества более 15 тыс. сеянцев крымской сосны.
Об этом сообщил директор лесхоза Леонид Баштинский.
«С начала весны на территории Николаевского лесничества высажено более 15 тыс. саженцев сосны крымской. Такое же количество предстоит нам высадить осенью», — сообщил он.
Баштинский рассказал, что песчаная земля Николаевского лесничества наиболее благоприятная для крымской сосны. В настоящее время это единственный безопасный участок для культивирования хвойного дерева, остальные находятся вблизи линии разграничения и требуют разминирования.
Как отметил Баштинский, перед коллективом поставлена задача олеснения территории.. В этом году Луганскому лесхозу нужно высадить более 50 га лесных культур.
«Весной мы планируем высадить 21 га и на осень планируем высадить еще 30 га. Это такие культуры, как дуб, ясень, акация и хвойные деревья», — отметил лесник.
Он подчеркнул, что весь посадочный материал произведен в луганских лесничествах.
Напомним, что территория Государственного лесного фонда представлена тремя лесоохотничьими хозяйствами: Луганским, Ивановским и Свердловским, которые занимают площадь 93,5 тыс. га, в том числе покрытую лесом — 62,5 тыс. га; в составе лесоохотничьих хозяйств находятся 18 лесничеств. В частности, Луганский лесхоз состоит из семи лесничеств: Луганского, Николаевского, Краснояровского, Славяносербского, Веселогоровского, Стахановского и Перевальского.
ФОТО: ЛИЦ
Удобный город - Сегодня, 18:51 43
Об этом сообщил директор лесхоза Леонид Баштинский.
«С начала весны на территории Николаевского лесничества высажено более 15 тыс. саженцев сосны крымской. Такое же количество предстоит нам высадить осенью», — сообщил он.
Баштинский рассказал, что песчаная земля Николаевского лесничества наиболее благоприятная для крымской сосны. В настоящее время это единственный безопасный участок для культивирования хвойного дерева, остальные находятся вблизи линии разграничения и требуют разминирования.
Как отметил Баштинский, перед коллективом поставлена задача олеснения территории.. В этом году Луганскому лесхозу нужно высадить более 50 га лесных культур.
«Весной мы планируем высадить 21 га и на осень планируем высадить еще 30 га. Это такие культуры, как дуб, ясень, акация и хвойные деревья», — отметил лесник.
Он подчеркнул, что весь посадочный материал произведен в луганских лесничествах.
Напомним, что территория Государственного лесного фонда представлена тремя лесоохотничьими хозяйствами: Луганским, Ивановским и Свердловским, которые занимают площадь 93,5 тыс. га, в том числе покрытую лесом — 62,5 тыс. га; в составе лесоохотничьих хозяйств находятся 18 лесничеств. В частности, Луганский лесхоз состоит из семи лесничеств: Луганского, Николаевского, Краснояровского, Славяносербского, Веселогоровского, Стахановского и Перевальского.
ФОТО: ЛИЦ
Удобный город - Сегодня, 18:51 43
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