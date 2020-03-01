Гумпомощь семьям с детьми до трех лет начнут выдавать в Луганске 16 марта



Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на управление по вопросам труда и социальной защиты населения.

«Выдача адресной продовольственной гуманитарной помощи за март семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, начнется в городе 16 марта», — говорится в сообщении.

Выдача гумпомощи осуществляется в пунктах выдачи, расположенных на базе управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска, по следующим адресам:

Артемовский район - квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны: (0642) 34-91-72, (0642) 65-24-82;

Жовтневый район - квартал Волкова, 30а, телефоны: (0642) 41-81-60, (0642) 41-23-42;

Каменнобродский район - улица Карла Либкнехта, 9а, телефон: (0642) 93-12-32;

Ленинский район - улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 50-21-03.

Пункты выдачи гумпомощи работают с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 (выдача производится до 16.00), в пятницу — с 8.00 до 15.45 (выдача производится до 15.00), перерыв — с 12.00 до 13.00.

Удобный город - Сегодня, 18:45 55 Выдача детской адресной гуманитарной помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, начнется в Луганске 16 марта.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска со ссылкой на управление по вопросам труда и социальной защиты населения.«Выдача адресной продовольственной гуманитарной помощи за март семьям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, начнется в городе 16 марта», — говорится в сообщении.Выдача гумпомощи осуществляется в пунктах выдачи, расположенных на базе управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска, по следующим адресам:- квартал Ленинского Комсомола, 11, телефоны:- квартал Волкова, 30а, телефоны:- улица Карла Либкнехта, 9а, телефон:- улица Котельникова, 17, телефон:Пункты выдачи гумпомощи работают, перерыв — с 12.00 до 13.00.Удобный город - Сегодня, 18:45 55

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