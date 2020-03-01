Временные ограничения на КПВВ могут быть изменены — штаб ООС





Об этом на своей странице в Facebook написал представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.



Сегодня, 10 марта, Лисянский провел переговоры со штабом ООС и «высказал обеспокоенность данным решением, в связи с тем, что оно нарушает конституционные права граждан Украины (24, 33, 49 КУ)».



«В штабе ООС меня заверили, что сейчас ведётся работа над внесением изменений данного решения. Со штабом ООС я на прямой связи, по изменению ситуации сразу предоставлю информацию», — отметил он.

Как сообщалось ранее, правозащитные организации сделали публичное заявление по поводу дискриминационного приказа.

Новости Региона - Сегодня, 19:18 190 Приказ о введении временных ограничений на КПВВ для лиц, у которых обнаружены симптомы поражения коронавирусной инфекцией, вызвал общественный резонанс.Об этом на своей странице в Facebook написал представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.Сегодня, 10 марта, Лисянский провел переговоры со штабом ООС и «высказал обеспокоенность данным решением, в связи с тем, что оно нарушает конституционные права граждан Украины (24, 33, 49 КУ)».«В штабе ООС меня заверили, что сейчас ведётся работа над внесением изменений данного решения. Со штабом ООС я на прямой связи, по изменению ситуации сразу предоставлю информацию», — отметил он.Как сообщалось ранее, правозащитные организации сделали публичное заявление по поводу дискриминационного приказа.Новости Региона - Сегодня, 19:18 190

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