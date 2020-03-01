Главный санитарный врач Луганска рассказал об эпидемиологической ситуации в городе
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Луганске на 5% ниже эпидемического порога.
Об этом сообщили в администрации города Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.
«Заболеваемость ОРВИ продолжает находиться на высоком уровне: 1916 человек заболели за неделю, что на пять процентов ниже эпидемического порога. Кроме того, лабораторно подтверждены два случая заболевания гриппом», — отметил он.
Гаврик добавил, что специалисты СЭС проводят мониторинг объектов промышленности и торговли, учреждений образования, где осуществляются противоэпидемические мероприятия.
«В отдельных случаях вводится и масочный режим, особенно для лиц, которые контактируют с большим количеством людей», — уточнил и.о. главврача.
Ранее Гаврик сообщал, что по состоянию на 2 марта уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске был на 14% ниже эпидемического порога. Красота и здоровье - Сегодня, 17:46 249
Об этом сообщили в администрации города Луганска со ссылкой на исполняющего обязанности главного санитарного врача города Спартака Гаврика.
«Заболеваемость ОРВИ продолжает находиться на высоком уровне: 1916 человек заболели за неделю, что на пять процентов ниже эпидемического порога. Кроме того, лабораторно подтверждены два случая заболевания гриппом», — отметил он.
Гаврик добавил, что специалисты СЭС проводят мониторинг объектов промышленности и торговли, учреждений образования, где осуществляются противоэпидемические мероприятия.
«В отдельных случаях вводится и масочный режим, особенно для лиц, которые контактируют с большим количеством людей», — уточнил и.о. главврача.
Ранее Гаврик сообщал, что по состоянию на 2 марта уровень заболеваемости ОРВИ в Луганске был на 14% ниже эпидемического порога. Красота и здоровье - Сегодня, 17:46 249
Метки: {keywords}