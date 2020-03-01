Народная милиция сбила ударный беспилотник ВСУ в районе Калиново (ФОТО)

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции сбили в районе поселка городского типа Калиново ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий."Сегодня Народной милицией в очередной раз был предотвращён террористический акт, направленный против мирного населения Донбасса. Беспилотный летательный аппарат ударного типа, направленный боевиками 72-й бригады в сторону жилых домостроений населенного пункта Калиново, был обнаружен экипажем станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы) "ТРИТОН-М1" и сбит профессиональными действиями военнослужащих подразделения ПВО Народной милиции ЛНР", - сказал Осадчий.Он рассказал, что беспилотник кустарного производства был оборудован устройствами сброса боеприпасов и нес боекомплект из четырех гранат кумулятивного типа "для разрушения сооружений, применением которых командир 72-й бригады (полковник Артем) Богомолов намеревался осуществить прицельную бомбардировку жилых домостроений в населенном пункте Калиново и в преддверии встречи Контактной группы в Минске обвинить в обстреле подразделения Народной милиции ЛНР"."Мы призываем международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факт подлой провокации со стороны ВСУ с целью предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", - добавил Осадчий.Ранее в пресс-службе управления оборонного ведомства сообщали, что Народная милиция ЛНР в 2019 году уничтожила свыше 50 ударных и разведывательных БПЛА киевских силовиков.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".10 марта — Луганск