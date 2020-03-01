Синоптики прогнозируют 11 марта в ЛНР до 16 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 11 марта будет колебаться от плюс 2 градусов ночью до 16 градусов тепла днем, пройдет слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 10 марта до 21.00 11 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем слабый дождь; ветер южный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 12-14 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 11-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 13-15 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 11 марта метеорологи отмечали в 1875 году – минус 27,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 18 градусов.

Время восхода солнца в столице ЛНР 11 марта – 06.14, время захода – 18.56. Продолжительность светового дня составит 12 часов 42 минуты.

По предварительному прогнозу, 12-13 марта местами пройдет слабый дождь, температура воздуха существенно не изменится.

10 марта — Луганск