Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 11 марта

Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 11 марта 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

72,0208 рубля

1 ЕВРО

81,8588 рубля

10 украинских гривен

28,4330 рубля

10 марта — Луганск

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