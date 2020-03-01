Смертельное ДТП в районе школы №32. Появилось ВИДЕО с места происшествия
На сайте МВД появилось видео с места ДТП в районе школы №32, где погиб водитель одной из столкнувшихся машин.
Напомним, 6 марта 2020 года в районе школы №32 по ул. Линева г. Луганска произошло дорожно-транспортное происшествие. Гражданин 1976 г.р., управляя автомобилем «Mercedes Sprinter» совершил столкновение с автомобилем «АЗЛК-2901» под управлением гражданина 1960 г.р.
В результате ДТП водитель «АЗЛК-2901» скончался на месте, пассажир этого автомобиля, гражданин 1987 г.р. госпитализирован с множественными телесными повреждениями.
Проводится дальнейшая проверка, сообщили в пресс-службе МВД Происшествия - Сегодня, 21:40 116
Напомним, 6 марта 2020 года в районе школы №32 по ул. Линева г. Луганска произошло дорожно-транспортное происшествие. Гражданин 1976 г.р., управляя автомобилем «Mercedes Sprinter» совершил столкновение с автомобилем «АЗЛК-2901» под управлением гражданина 1960 г.р.
В результате ДТП водитель «АЗЛК-2901» скончался на месте, пассажир этого автомобиля, гражданин 1987 г.р. госпитализирован с множественными телесными повреждениями.
Проводится дальнейшая проверка, сообщили в пресс-службе МВД Происшествия - Сегодня, 21:40 116
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