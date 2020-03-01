Не выполнив Минские соглашения Зеленский оттолкнет от себя Донбасс раз и на всегда



Об этом заявил директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаил Погребинский в прямом эфире телеканала NEWSONE.

«Уже шестой год подряд многие СМИ убеждают, что Минские соглашения — плохие, и не надо их выполнять. Думаю, Зеленский и компания выбрали путь наименьшего сопротивления», — считает Погребинский.

Он считает, что реализация Минска-2 повлечет за собой негодование не только праворадикальных элит, но и части партии «Слуга народа».

«Да, конечно, они (Минские соглашения — ред.) не очень комфортны для Украины. Но никто не объясняет, что в случае их невыполнения мы потеряем Донбасс окончательно. Нет другого варианта, надо соглашаться на компромисс», — отметил эксперт.

Погребинский уточнил, что огонь на Донбассе прекратится только после разведения войск по всей линии фронта, но этого не хочет Киев. Он объяснил, какими видит действия власти по части возвращения востока.

«Зеленский идет самым легким путем: не будем преодолевать сопротивление распропогандированных людей, возьмем человека, который будет объяснять, что Минск выполнить нельзя, даем паузу год, потом закрываем эту тему и отталкиваем Донбасс от себя раз и навсегда», — рассказал Погребинский.

Новости Украины - Сегодня, 22:03 107 Президент Украины Владимир Зеленский выбрал путь наименьшего сопротивления в вопросе установления мира на оккупированном Донбассе и возвращения территорий.Об этом заявил директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаил Погребинский в прямом эфире телеканала NEWSONE.«Уже шестой год подряд многие СМИ убеждают, что Минские соглашения — плохие, и не надо их выполнять. Думаю, Зеленский и компания выбрали путь наименьшего сопротивления», — считает Погребинский.Он считает, что реализация Минска-2 повлечет за собой негодование не только праворадикальных элит, но и части партии «Слуга народа».«Да, конечно, они (Минские соглашения — ред.) не очень комфортны для Украины. Но никто не объясняет, что в случае их невыполнения мы потеряем Донбасс окончательно. Нет другого варианта, надо соглашаться на компромисс», — отметил эксперт.Погребинский уточнил, что огонь на Донбассе прекратится только после разведения войск по всей линии фронта, но этого не хочет Киев. Он объяснил, какими видит действия власти по части возвращения востока.«Зеленский идет самым легким путем: не будем преодолевать сопротивление распропогандированных людей, возьмем человека, который будет объяснять, что Минск выполнить нельзя, даем паузу год, потом закрываем эту тему и отталкиваем Донбасс от себя раз и навсегда», — рассказал Погребинский.Новости Украины - Сегодня, 22:03 107

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