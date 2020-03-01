Обнуление сроков

О как. Поправку Терешковой оперативно приняли.Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах. Однако он попросил разъяснения Конституционного суда о законности этой поправки.Срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 г. Согласно действующей Конституции, он больше не имел бы права баллотироваться на пост президента.https://www.vedomosti.ru/polit... - цинкГосдума после этого поддержала эту поправку.Соответственно, если/когда Конституционный Суд скажет, что все ок (с трудом себе представляю ситуацию когда КС скажет "Нет, нельзя"), то Путину можно избираться неограниченное кол-во раз, начиная с 2024 года.PS. Досрочные выборы как внесли, так и вынесли. Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах, после чего поправку срочно отозвали.Борис Рожин