Нардепы будут решать, в каких громадах Луганской области могут пройти местные выборы, а где нет



Об этом сказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко 10 марта во время заседания «круглого» стола на тему: «Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы», сообщает Укринформ.

«Что касается Донецкой и Луганской областей, мы понимаем, что у нас есть такая в стране ситуация, и это, к сожалению, не может рассматриваться отдельно от всего мирного процесса, который происходит. Будем смотреть, как мирный процесс будет происходить, будем принимать решение вместе — депутаты все в зале (заседаний Верховной Рады — ред.).

Единственное — технические моменты: мы сейчас с командой работаем над этим, чтобы улучшить. И второй момент — политико-самоуправленческий: у нас там есть ряд громад возле линии разграничения, нам надо понимать, каким образом там проводить выборы, то есть какая там сейчас ситуация с безопасностью для выборов. Потому что, опять-таки, выборы, имея проблемы с безопасностью, лучше не проводить на местном уровне, отложить или что-то еще. Думаю, что мы создадим такую ??межкомитетскую и межведомственную группу из нескольких комитетов, которые этим занимаются, то есть комитет по оккупированным территориям, наш комитет (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, — ред.), кто выборами занимается, также с вновь избранным вице-премьером мы это обсудим, с его министерством по реинтеграции для того, чтобы эти решения разработать, тоже их параллельно выдать», — пояснил Корниенко.

Предварительно предусматривается, что в состав межведомственной рабочей группы может войти вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Напомним, что в 2020 году очередные местные выборы должны состояться 25 октября. Новости Украины - Сегодня, 06:00 51 В Верховной Раде планируют создать межведомственную рабочую группу для наработки решение о возможности проведения местных выборов в территориальных громадах на контролируемой Украиной территории возле линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.Об этом сказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко 10 марта во время заседания «круглого» стола на тему: «Реформирование законодательства, регулирующего местные выборы», сообщает Укринформ.«Что касается Донецкой и Луганской областей, мы понимаем, что у нас есть такая в стране ситуация, и это, к сожалению, не может рассматриваться отдельно от всего мирного процесса, который происходит. Будем смотреть, как мирный процесс будет происходить, будем принимать решение вместе — депутаты все в зале (заседаний Верховной Рады — ред.).Единственное — технические моменты: мы сейчас с командой работаем над этим, чтобы улучшить. И второй момент — политико-самоуправленческий: у нас там есть ряд громад возле линии разграничения, нам надо понимать, каким образом там проводить выборы, то есть какая там сейчас ситуация с безопасностью для выборов. Потому что, опять-таки, выборы, имея проблемы с безопасностью, лучше не проводить на местном уровне, отложить или что-то еще. Думаю, что мы создадим такую ??межкомитетскую и межведомственную группу из нескольких комитетов, которые этим занимаются, то есть комитет по оккупированным территориям, наш комитет (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, — ред.), кто выборами занимается, также с вновь избранным вице-премьером мы это обсудим, с его министерством по реинтеграции для того, чтобы эти решения разработать, тоже их параллельно выдать», — пояснил Корниенко.Предварительно предусматривается, что в состав межведомственной рабочей группы может войти вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.Напомним, что в 2020 году очередные местные выборы должны состояться 25 октября. Новости Украины - Сегодня, 06:00 51

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