Что луганчанам делать с «громкими» соседями? Советы эксперта
В текущем году в Луганске приняли изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, речь идет о статье 20.35 «Нарушение тишины и покоя граждан».
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Жители населенных пунктов всегда могут обратиться в участковые пункты полиции по месту проживания с соответствующими жалобами или по иным вопросам, относящимся к компетенции органов правопорядка. С режимом их работы можно ознакомиться на информационных стендах, где указаны время и график приема, а также контактные телефоны, по которым можно обратиться.
Участковый инспектор полиции — первое звено между населением и правоохранительной системой. В его компетенцию входят обеспечение прав и свобод человека, его безопасности. Профилактика преступлений и правонарушений, семейных конфликтов, а также рассмотрение обращений граждан.
Управление общественной безопасности МВД ЛНР информирует и напоминает, что прием граждан участковыми инспекторами полиции территориальных органов внутренних дел в участковых пунктах осуществляется по вторникам и четвергам с 15.00 до 18.00. В субботу — с 10.00 до 13.00. Удобный город - Сегодня, 06:51 32
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Жители населенных пунктов всегда могут обратиться в участковые пункты полиции по месту проживания с соответствующими жалобами или по иным вопросам, относящимся к компетенции органов правопорядка. С режимом их работы можно ознакомиться на информационных стендах, где указаны время и график приема, а также контактные телефоны, по которым можно обратиться.
Участковый инспектор полиции — первое звено между населением и правоохранительной системой. В его компетенцию входят обеспечение прав и свобод человека, его безопасности. Профилактика преступлений и правонарушений, семейных конфликтов, а также рассмотрение обращений граждан.
Управление общественной безопасности МВД ЛНР информирует и напоминает, что прием граждан участковыми инспекторами полиции территориальных органов внутренних дел в участковых пунктах осуществляется по вторникам и четвергам с 15.00 до 18.00. В субботу — с 10.00 до 13.00. Удобный город - Сегодня, 06:51 32
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