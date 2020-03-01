Проживающие в США ветераны получили медали в честь 75-летия Победы

«Сотрудники консульского отдела посольства России в США в торжественной обстановке вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» проживающим в Лос-Анджелесе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и труженикам тыла», — =68.ARD6kMfQBficx0YLGIBsxXbd1mq8IWk9FzJsKsNtFJi_6CZBQH9Dk0giaBaJGRQzeNX7WYHk2DUk4f5vDyEc1C583YOA8U6KJMhSYmE_8AMgF_85nUCmI7S0PdE3i6bnVg5JngHFr7g1yjD6iBtxapeS6pa2D4tpVWb3JvYh-4akxAYFhpqm1svEqTAEagDj5LIKovvA0_R9gC9MvNRN946YccE0COVIaj4_jUtqegeHtKABOuKp9sFhzykkZ8VdtYEfP2aqp5ZZJ8yJlpTZqU8ts6jASdrwAgsLWwocuVBp0a61KjCgerAh-2vtxHJCihrC22PS5bbnh_tVg_OiGi6VBA&__xts__[1]=68.ARC-kaD2xEmU1x_6vn81N089RO4DNGBS1p4zFDAMN-mnvcDBXYOHCJVmbuzsToykh1DE0mazgRb09dre1EIkLwGAfQ9Bv6kG5k48Rj0acyNgNwWQLVG1FEZb1iymzS5EqmvoBobV4vi-Pms0bZ059r4R6kDoCGB1GJHEYIcMkg4W7RBG_5LpmEVPfg46EO8vA5tmYRB56CY01MI-e_Ev1m21F0_LLgGl-2bolTcVpVra5jVARLHJYmEq1z2Hxa4_TaVjo29FQpdYl7026CKBH8BH-yxhj_KyMwyyITZc7cEPjJi4HcOSTg3RlhWMn22iHnbqSi7dtw6KT9UnNdn3K18bxw&__tn__=-R]говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Фото: АГН «Москва»Проживающие в Лос-Анджелесе ветераны Второй мировой войны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы. Об этом сообщает российское посольство в США, передает RT.Уточняется, что дипломаты передали ветеранам пожелания крепкого здоровья от российского посла в США Анатолия Антонова.