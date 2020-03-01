Эксперты заявили о возможном приближении финансового кризиса в России

«Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако необязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отметили в АКРА.

Фото: РИА НовостиЭксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщили о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе России, передает RT.Как сообщается на сайте агентства, граница перехода финансовой системы в состояние кризиса равняется 2,5 пункта, в то время как показатель на 10 марта составляет 3,12 пункта.В качестве главных причин такой динамики эксперты выделяют распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и прекращение сделки ОПЕК+ по нефти.