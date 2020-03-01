В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Фото: ReutersПравоохранительные органы задержали 7 марта в Нью-Йорке россиянина Кирилла Фирсова, говорится в документах судебной базы, передает РИА Новости.Ему вменяются два преступных эпизода. В частности, основой для задержания стали покупки персональных данных, сделанные агентами Федерального бюро расследований.Пресс-секретарь консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил РИА Новости, что правоохранительные органы США уведомили дипломатов о задержании Фирсова. Сейчас он находится в следственном изоляторе Манхеттена.Утверждается, что россиянин содействовал продаже персональных данных через расположенную в России онлайн-платформу deer.io.По данным властей США, Фирсов управлял этой платформой и рекламировал ее на специализированных сайтах.Уточняется, что платформа обеспечивает деятельность преступных элементов: так, киберпреступник, который хочет продать контрабанду или предложить услуги, может заказать витрину прямо через сайт за 800 рублей в месяц. Ежемесячная плата вносится биткойнами или через ряд российских платежных систем, таких как WebMoney.Обвинение заявляет, что там ведутся продажи полученной путем взлома американской и международной финансовой и корпоративной информации, персональных данных, ворованных учетных записей многих американских компаний."Deer.io начала работу как минимум в октябре 2013 года и заявляет, что на ней работают 24 тысячи онлайн-магазинов с оборотом более 17 миллионов долларов", — сказано в документе.В рамках расследования ФБР провела две закупки. 4 марта в одном из магазинов на платформе оно заказало около 1100 игровых аккаунтов, из которых 249 были взломанными аккаунтами калифорнийской компании, оперирующей платформами интерактивных видеоигр.Вторую закупку ФБР провело на следующий день, купив личные аккаунты более чем трех с половиной тысяч человек. Среди них оказались номера системы социального страхования американских граждан.По первому эпизоду Фирсову вменяется содействие продаже незаконно полученных доступов к аккаунтам клиентов компании, по второму эпизоду его обвиняют в содействии передаче личных данных граждан США.