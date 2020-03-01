Суд в Нидерландах отложил слушания по делу MH17

«Суд должен обсудить ряд вопросов и принять соответствующее решение. Это означает, что мы вынуждены прервать слушания сейчас до понедельника, 23 марта, 10:00 (12:00 мск. — ред.)», — приводит РИА Новости его слова.

«Прокуратура сегодня запросила у суда принятия решений, в том числе о дальнейшем расследовании дела, обследовании места реконструкции крушения MH17, допросе новых свидетелей», — сказала она.

Фото: ReutersСуд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года самолёта, выполнявшего рейс MH17. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе заседания, передает RT.Позднее судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, сообщила, что суд отложили, чтобы принять решения относительно дополнительного расследования, возможности допроса новых свидетелей и ряда других вопросов.Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах стартовал 9 марта.Ранее нидерландский прокурор на процессе по делу о катастрофе рассказала, что анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения MH17 в 2014 году.Как отмечали в постпредстве России при ОБСЕ, российская сторона считает данный суд политизированным «судилищем».В феврале стало известно о предъявлении обвинений прокуратурой Нидерландов четырём фигурантам дела MH17. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у ССГ есть свидетель запуска ракеты «Бук».В МИД России назвали обвинения ССГ в «причастности» россиян к крушению голословными и заявили о попытках давления в Нидерландах на Окружной суд Гааги перед началом слушаний по делу о крушении.