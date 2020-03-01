Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову

Sergey Сегодня, 09:150Новости
Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову
Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости
Россия предоставит защиту юридических прав задержанному в США Кириллу Фирсову, нужно потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах его задержания, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Правоохранительные органы США задержали Фирсова 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по подозрению в продаже персональных данных, говорится в документах в судебной базе.
"Судя по источнику ("документы в судебной базе"), американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договоренностей не информировали наших дипломатов в США о задержании", - сказал сенатор.

По его словам, если это так, то "необходимо обратить на это внимание местных властей и потребовать всей полноты информации о причинах и обстоятельствах задержания, а также добиваться личной встречи с задержанным и предоставления ему адвокатской помощи".
Последующие шаги должны определяться с учетом указанных обстоятельств, добавил Косачев. "Защита юридических прав гражданина РФ в таких условиях - обязанность соответствующих российских структур", - подчеркнул он.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: