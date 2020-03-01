Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову

"Судя по источнику ("документы в судебной базе"), американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договоренностей не информировали наших дипломатов в США о задержании", - сказал сенатор.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА НовостиРоссия предоставит защиту юридических прав задержанному в США Кириллу Фирсову, нужно потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах его задержания, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Правоохранительные органы США задержали Фирсова 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по подозрению в продаже персональных данных, говорится в документах в судебной базе.По его словам, если это так, то "необходимо обратить на это внимание местных властей и потребовать всей полноты информации о причинах и обстоятельствах задержания, а также добиваться личной встречи с задержанным и предоставления ему адвокатской помощи".Последующие шаги должны определяться с учетом указанных обстоятельств, добавил Косачев. "Защита юридических прав гражданина РФ в таких условиях - обязанность соответствующих российских структур", - подчеркнул он.