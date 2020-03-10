Донбасс. Оперативная лента военных событий 11.03.2020

«Идет обстрел поселка Гольмовский. Повреждено домостроение по улице Федосеева, 13, произошло прямое попадание в дом по Никитовскому шоссе, 7», — заявил Приходько.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 10.03.202009:00Вооруженные формирования Украины с утра ведут массированный обстрел поселка Гольмовский на севере прифронтовой Горловки. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.Он уточнил, что прямым попаданием повреждена кровля двухэтажного жилого дома.Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрелов.