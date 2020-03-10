Донбасс. Оперативная лента военных событий 11.03.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 10.03.2020
09:00 ВСУ ведут массированный обстрел Горловки
Вооруженные формирования Украины с утра ведут массированный обстрел поселка Гольмовский на севере прифронтовой Горловки. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.
«Идет обстрел поселка Гольмовский. Повреждено домостроение по улице Федосеева, 13, произошло прямое попадание в дом по Никитовскому шоссе, 7», — заявил Приходько.
Он уточнил, что прямым попаданием повреждена кровля двухэтажного жилого дома.
Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрелов.
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