Более 53 га сухой травы выгорело в ЛНР за сутки - МЧС

Пожарные ЛНР за прошедшие сутки ликвидировали на территории Республики 45 пожаров, в результате которых выгорело более 53 га сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Ликвидировано 54 пожара, на одном из которых пострадал мужчина 1978 года рождения. 45 пожаров были связаны с загоранием сухой травы и мусора на открытой территории на общей площади более 53 га", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что пожарные ЛНР со 2 по 9 марта ликвидировали 386 пожаров, в результате которых в Республике выгорело более 665 га сухой травы.

В ведомстве также отмечали, что за последнее время "в связи с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова в разных районах ЛНР неоднократно фиксировались случаи загорания сухой травы, что совершенно нетипично для этой поры года".

Чтобы избежать пожаров в экосистеме МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:

- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;

- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;

- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костёр без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;

- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;

- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.

11 марта — Луганск