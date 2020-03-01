Рейтинг Зеленского неизбежно и предсказуемо начал падать – профсоюз

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал падать, что было неизбежно и предсказуемо. Об этом ЛИЦ заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Андрей Уразгильдеев.

"Произошло то, что было неизбежно и предсказуемо – рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал падать. Причем это падение происходит с очень большой скоростью", - сказал он.

Уразгильдеев отметил, что Зеленскому удалось долго врать, пока его избиратели поняли, что все обещания и желание прекратить войну – это лишь актерская игра президента Украины.

"Социологические опросы отлично демонстрируют реальный уровень доверия к Зеленскому после его пустых обещаний о желании вернуть мир. Его спекуляции на теме "Минска", приказы на обстрел Донбасса, русофобия, поддержка националистов – это реальная правда об этом клоуне", - подчеркнул зампредседателя Федерации профсоюзов.

11 марта — Луганск